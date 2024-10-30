Депутат Коркин: проблемы с приватностью данных в Сети стоят особенно остро

Реальность такова, что жизнь человека немыслима без смартфонов, компьютеров, планшетов. И все они без исключения собирают информацию о владельцах, когда те совершают покупки в интернете, работают онлайн или общаются в мессенджерах, сообщил РИАМО председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин.

«Фраза: „Кто владеет информацией, тот владеет миром“ не потеряла своей актуальности и теперь, в век цифрового пространства. Именно поэтому проблемы с приватностью данных стоят сейчас особенно остро. Ведь злоумышленники могут использовать любую информацию, которую мы выкладываем в Сети. И нужно быть начеку, иначе рискуешь остаться в том числе и без накоплений», — заявил депутат.

По его словам, в настоящее время количество мошеннических схем растет в геометрической прогрессии. При этом они становятся все более изобретательными и затрагивают самые важные аспекты жизни человека.

«К примеру, из нового — совсем недавно киберпреступники взялись за сферу ЖКУ и домовые чаты. Мошенники звонят жертве, представляются сотрудниками ресурсоснабжающих организаций или управляющих компаний и предлагают устроить поверку счетчиков, сделать перерасчет платежей или получить скидку на оплату коммуналки. Так злоумышленники выманивают код из СМС и получают доступ к личному кабинету на „Госуслугах“», — добавил Коркин.

Парламентарий дал советы, как не стать жертвой мошенников.

«Что касается социальных сетей — в первую очередь подумайте о том, как личная информация, которой вы делитесь там, может повлиять на вашу безопасность. Не стоит размещать в интернете все сведения о себе, большинство из них стоит держать при себе и тщательно отбирать публикуемый контент. И тогда риск подвергнуться подобного рода преступлениям в киберпространстве станет минимальным», — сказал Коркин.

Еще он посоветовал не переходить по ссылкам, которые вам пересылают, использовать надежные пароли и двухфакторную аутентификацию везде, где это возможно.

«Если же вы получили подозрительный звонок, то лучше прервите разговор без выполнения требований собеседника или же возьмите паузу и проверьте озвученную вам информацию в достоверных источниках», — заключил эксперт.