Депутат Коркин: мошенники стали арендовывать аккаунты у школьников

«Мошенники вновь находят новые способы обмана граждан. Обходя собственные блокировки, они стали арендовывать аккаунты у школьников. За 500-2000 рублей в час подростки „сдают“ свои профили в Telegram и других соцсетях, не подозревая, что становятся соучастниками преступлений. Необходимо помнить, что анонимности в интернете нет», — сказал Коркин.

Он добавил, что к мошенническим схемам подключился искусственный интеллект, который научился атаковать лучше, чем человек. С марта 2025 года ИИ впервые обошел лучших специалистов по социальной инженерии.

«Согласно исследованию Hoxhunt, специально обученные нейросети теперь создают фишинговые атаки, которые на 55% эффективнее человеческих. ИИ не просто копирует шаблоны, а учится на ошибках, анализируя поведенческие особенности жертвы. Он персонализирует атаки, учитывая страну, должность, стиль общения — и это делает его фишинговые письма практически неотличимыми от реальных», — отметил парламентарий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что тема мошенничества в регионе является одной из острых, поэтому в Подмосковье постоянно думают о кибербезопасности.

«Можно сколько угодно восхищаться искусственным интеллектом, цифровизацией, трансформацией, но есть одно „но“ — и с этим мы должны быть очень внимательны — это безопасность. Поэтому что я могу сказать? Мы думаем о кибербезопасности, и парламент помогает — принимает соответствующие важные законы», — рассказал Воробьев.