Депутат Коркин: 135 тыс раз прочли о кибербезопасности на госуслугах Подмосковья

В 2025 году разделом о кибербезопасности на портале госуслуг Подмосковья воспользовались более 39 тысяч раз, а с момента его запуска насчитывается более 135 тысяч посещений. Раздел содержит информацию о популярных схемах мошенничества и помогает пользователям защитить свои данные в интернете, сообщил РИАМО председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин.

«Обеспечение безопасности и конфиденциальности данных является важным аспектом нашей цифровой жизни. На главной странице портала госуслуг Московской области в меню „Сервисы“ существует раздел по кибербезопасности „Цифровая безопасность. Доступно о важном“, доступный всем, не требующий авторизации. В 2025 году этим разделом воспользовались более 39 тыс. раз, а с момента его запуска насчитывается более 135 тыс. посещений», — сказал Коркин.

Он добавил, что раздел содержит информацию о популярных схемах мошенничества и помогает пользователям защитить свои данные в интернете.

«В цифровом мире личные данные хранятся и обрабатываются в большом количестве сервисов и систем. Когда мы говорим о конфиденциальности, мы подразумеваем защиту данных от несанкционированного доступа, использования или раскрытия», — отметил председатель комитета.

Коркин добавил, что в первом квартале 2025 года наиболее популярными стали сервисы: «Меня взломали в Telegram», «Мой WhatsApp взломали», «Социальные сети».

«В целях повышения навыков граждан по киберграмотности Мингосуправлением Московской области проанализированы существующие методы мошенничества и сформирована тематическая рекомендательная информация и по другим актуальным для жителей темам: „Защита данных в онлайн-играх“, „Безопасный онлайн-шопинг“, „Цифровая безопасность для госслужащих“, „Я обнаружил кредит, который не брал. Что делать?“» — рассказал он.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что тема мошенничества в регионе является одной из острых, поэтому в Подмосковье постоянно думают о кибербезопасности.

Губернатор подчеркнул, что у цифровизации есть и обратная сторона — это мошенники. Они взламывают профили россиян на «Госуслугах», похищают базы данных. Каждый день в Сети появляются подобные новости.