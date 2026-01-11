сегодня в 08:21

Депутат Колунов: дедлайн оплаты коммуналки по ЖКУ перенесут на 5 суток с 1 марта

Последний срок оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в РФ планируют передвинуть с 10 на 15 число месяца. Это произойдет с 1 марта, благодаря чему россияне будут меньше сталкиваться с просрочками, рассказал РИА Новости заместитель председателя Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Закон был принят, чтобы поддержать жителей РФ. Инициативу выдвинули потому, что не все россияне получают заработную плату до 10 числа.

Некоторым выдают деньги в период с 12 до 15 число месяца. Этим людям будет удобнее оплачивать коммунальные услуги после получения средств.

Закон приняли не только для удобства. Благодаря новым правилам, многие смогут избежать просрочек, а также начисления пеней.

