Депутат Коган пригласил жителей Подмосковья поучаствовать в «Диктанте Победы»

Депутат Госдумы VIII созыва, член фракции «Единая Россия» Александр Коган пригласил жителей Московской области присоединиться к Международной акции «Диктант Победы», которая пройдет 25 апреля. В Подмосковье для удобства граждан открыто более 1300 площадок, где все желающие смогут проверить исторические знания.

Международная акция «Диктант Победы» впервые состоялась в 2019 году и с того времени проводится ежегодно. В 2025 году акция пройдет 25 апреля, начало запланировано на 12:00.

Жители Подмосковья, наряду с участниками акции из других регионов, за 45 минут смогут ответить на 25 вопросов, часть из которых по поручению председателя партии, зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева будет посвящена специальной военной операции.

В 2025 году «Диктант Победы» можно будет написать в том числе в музее-заповеднике «Бородино», мемориале «Перемиловская высота», аэропорту Шереметьево, а также в Государственном Военно-Техническом Музей, музейном комплексе «Зоя», в Военно-историческом парке «Партизанская деревня» и в Главном управлении Росгвардии по Московской области.

Чтобы поучаствовать в «Диктанте Победы» очно, нужно пройти регистрацию на официальном сайте, создать профиль и внести свои контактные данные, выбрав желаемую площадку для участия. В назначенный день, участники должны явиться на зарегистрированное место, где им выдадут уникальный тринадцатизначный идентификационный номер. Этот номер будет использоваться для проверки выполненной работы и для того, чтобы в личном кабинете на сайте можно было получить свой диплом.

Онлайн-тестирование будет проходить также 25 апреля, но с 09:00 по московскому времени. Результаты онлайн-тестирования отобразятся в личном кабинете сразу после завершения теста, а проверка очных работ займет несколько недель.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами.

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.