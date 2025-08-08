Депутат Коган приглашает на фестиваль «Музей под звездами» в Серпухове 9 августа

Депутат Госдумы РФ Александр Коган приглашает жителей Серпухова и гостей города на одно из самых ярких культурных событий этого лета — ежегодный фестиваль «Музей под звездами». Об этом сообщает пресс-служба депутата.

Мероприятие пройдет 9 августа под открытым небом во дворе Серпуховского историко-художественного музея. Как отмечает парламентарий, теплый летний вечер обещает превратить музейный двор в настоящий арт-салон.

«Это прекрасная возможность для жителей округа провести субботний вечер в атмосфере искусства и музыки. В этом году фестиваль посвящен удивительному сочетанию морской темы и джаза, что особенно созвучно проходящей в музее потрясающей выставке «Море великих. От Айвазовского до Кандинского», — сказал Коган.

Программа фестиваля обещает быть насыщенной.

Главным музыкальным событием станет выступление джазового ансамбля под руководством Федора Андреева с очаровательной солисткой Светланой Сорокиной. Интересные мастер-классы и творческие площадки не дадут скучать ни детям, ни взрослым. Ярмарка уникальных изделий ручной работы от местных умельцев предоставит гостям отличный шанс найти что-то особенное и поддержать таланты округа.

Завершит вечер кинопоказ настоящей классики советского кинематографа — легендарного фильма «Человек-амфибия».

Дата и время: суббота, 9 августа, начало — в 19:00, место: двор Серпуховского историко-художественного музея (ул. Чехова, 87). Вход свободный, обязательное условие: для комфортного и безопасного посещения мероприятия необходима предварительная регистрация.

Ссылка для регистрации.

Коган призывает жителей Подмосковья не упустить уникальную возможность окунуться в мир высокого искусства, живой музыки и морской романтики под звездным серпуховским небом.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.