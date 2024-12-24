Депутат Керселян: в Подмосковье выстроена эффективной мотивация с/х производителей

сегодня в 11:35

Депутат Московской областной Думы, председатель Комитета по вопросам аграрной политики и потребительского рынка прокомментировал традиционное ежегодное обращение губернатора Московской области Андрея Воробьева, в котором он обратился к жителям региона, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

По словам депутата, в ходе своего выступления глава региона отметил, что, несмотря на трудности 2025 года — ситуацию неопределенности, высокую инфляцию, высокую ключевую ставку удалось не только находить ресурсы, чтобы удовлетворять запросы жителей в растущем регионе, но и поддержать наши предприятия в критически важных отраслях, укрепить их технологический суверенитет.

«В Подмосковье, в том числе с участием возглавляемого мной комитета по аграрной политике и потребительскому рынку Московской областной Думы, выстроена эффективной мотивация сельскохозяйственных производителей.

Упорная работа тысяч аграриев и меры поддержки, позволили агропромышленному комплексу Подмосковья стать одним из лидеров среди субъектов РФ», — рассказал Керселян.

Губернатор также сообщил, что продолжится работа и по защите сельхозугодий.

«В 2025 году в Подмосковье планируется ввести запрет на строительство дачных поселков на землях сельхозназначения — наш профильный агрокомитет регионального парламента примет участие в обсуждении этого вопроса и разработке соответствующего законопроекта», — подытожил Керселян.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать сельхоз производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.