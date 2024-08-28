Депутат Керселян: участниками СВО движут патриотизм и искренняя любовь к отчизне

«Я постоянно нахожусь на связи с семьями мобилизованных. Каждую неделю у меня проходит несколько таких встреч, в частности, с самими мобилизованными, когда они находятся в отпуске или на реабилитации. Также общаюсь с демобилизованными по инвалидности, помогаю с возникающими вопросами, а еще помогаю с документами на присвоение звания ветерана войны», — сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что среди семей участников СВО, с которыми тот общается, 20 добровольцев заключили контракт осознанно. Их мотивация как у всех ответственных мужчин — стремление защитить своих родных, свой дом, а значит и родину. Мужчины, проанализировав ситуацию, поняли, что время требует активной позиции. Сегодня патриотизм — это не слова, а действия, нужные бойцам на передовой и гражданам в тылу.

По словам депутата, дополнительную мотивацию военнослужащим дают и меры поддержки их семей, такие как обучение детей на бюджетной основе в вузах, внеочередное зачисление в детсад, бесплатные завтрак и обед в школе, бесплатная продленка, кружки и секции, бесплатные социальные услуги на дому для пожилых родителей.

«Благодаря этим и другим мерам поддержки защитники знают, что родина их высоко ценит и заботится об их семьях, пока они выполняют свою боевую миссию», — отметил Керселян.

Работающий в Балашихе объединенный центр отбора бойцов на военную службу по контракту позволяет мужчинам получить консультацию, проверить здоровье, пройти обучение у опытных инструкторов, заключить контракт и подобрать место службы. Здесь сформированы положительные практики того, как необходимо готовить контрактников к эффективному участию в боевых действиях в рамках СВО, заключил депутат Мособлдумы.

Пункт отбора бойцов в Балашихе

В Балашихе по адресу: Восточное шоссе, вл. 2, работает Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту. В нем есть все необходимое для кандидатов — проживание и питание, прохождение медкомиссии, консультации юристов, нотариусов, банковских работников и других специалистов.

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, центр заработал для того, чтобы бойцы могли получить максимальное внимание. Регион находится в постоянном контакте с Минобороны РФ.

«Важно уделить максимальное внимание тому, кто подписывает контракт, кто, соответственно, будет защищать нашу страну. Для этого нужна экипировка, для этого нужны навыки ведения боя. В общем все необходимые мероприятия мы там предусматриваем, в том числе и боевое слаживание — ребята знакомятся, обмениваются опытом там. Все это имеет значение», — сказал Воробьев.

Льготы и выплаты

Единовременная выплата контрактникам в Московской области — одна из самых больших по России и составляет до 1 млн 905 тыс. рублей. Каждому военнослужащему также положены зарплата, суточные надбавки за участие в активных боевых действиях, а позднее — увеличенная пенсия.

Еще для контрактников действуют кредитные каникулы и приостановление исполнительного производства по просроченным обязательствам (кроме алиментов), за ними сохраняют рабочее место.

Также есть возможность взять академический отпуск, пройти бесплатное обследование, лечение и реабилитацию в военно-медицинских учреждениях, купить квартиру по военной ипотеке и т. д.

Семье бойца тоже положены льготы: дети могут рассчитывать на путевки в лагеря отдыха и квоты на обучение в вузах, бесплатные завтраки и обеды в школе, пожилые родители — на бесплатные соцуслуги на дому, а для жены организуют профессиональное обучение и дополнительное профобразование.

Заявление для прохождения отбора на контракт можно подать через портал «Госуслуги». Анкету возможно заполнить и в самом пункте отбора.

Подробная информация о контрактной службе доступна по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77, на сайте и в Telegram-боте. Также можно написать на электронную почту.

Ранее Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и в том числе вверенные вам силы оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.