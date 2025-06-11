День России — не просто праздник, это символ единения многонациональных народов России в стремлении к процветанию страны, сообщила РИАМО депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Татьяна Карзубова.

«Этот день напоминает каждому человеку, что именно благодаря совместным усилиям формируются мощь и величие нашей страны. Каждый гражданин вне зависимости от профессии или места проживания вносит свой уникальный вклад в общее дело развития России», — считает Карзубова.

Она добавила, что в этот день россиянам стоит вспомнить славные успехи прошлого России и задуматься о будущем нашей Отчизны. А также всем гражданам нужно понимать, что все они сопричастны к настоящему и будущему страны.

12 июня в отмечается главный государственный праздник — День России. Он символизирует суверенитет страны, богатство ее истории и культуры, ценности, достижения всех регионов и всего многонационального народа РФ.

День России — это праздник наших ценностей. Россиян объединяют ценности жизни и достоинства человека, но при этом общее благо стоит выше личного. Патриотизм проявляется в делах — в служении Отечеству, в ответственности за его судьбу. Нравственные идеалы россиян — это крепкая семья, созидательный труд, духовное богатство, гуманизм и милосердие.