Депутат Каримов проверил готовность школы № 31 в Химках к новому учебному году

Депутат совета депутатов городского округа Химки Артур Каримов вместе с директором, преподавателями и родительской общественностью проверили готовность школы № 31 в округе к новому учебному году. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Перед началом нового учебного года особое внимание уделяется подготовке образовательных учреждений — мест, где дети проводят большую часть своего времени. Мы начали с осмотра учебных классов и лабораторий. Учителя продемонстрировали обновленные учебные материалы, современные средства обучения, интерактивные панели и лабораторное оборудование», — сказал Каримов.

Специальная комиссия также осмотрела спортивные залы, площадки и стадион после летнего ремонта и благоустройства. Внешний вид здания, качество отделочных работ и функциональность спортивного оборудования получили одобрительные оценки от всех присутствующих.

«Каждый кабинет, зона питания, пищеблок, обеспечение системы пожарной безопасности и многое другое подготовлены к учебному году, с учетом требований санитарно-гигиенических норм. Многое было сделано для обеспечения безопасности и здоровья наших учащихся», — поделилась директор школы Ольга Марасанова.

В преддверии Дня знаний глава городского округа Химки Дмитрий Волошин лично проверил готовность школ к новому учебному году. Главная задача — обеспечить достойные условия для комфортного обучения ребят, оказать содействие и поддержку учреждениям образования.

Директор школы «Флагман» Евгений Иноземцев подчеркнул, что в этом году ремонтные работы провели в 26 школах округа: окрасили стены, обновили фасады, привели в порядок прилегающую территорию, обновили мебель там, где это необходимо. Также специалисты отремонтировали кровли в 19 образовательных учреждениях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более 30 школ после капремонта откроют в Подмосковье к 1 сентября. Необходимо также предложить механизмы внимательного набора в школы и оснащения.

«И больше 30 школ запускаем к 1 сентября. Еще будем запускать школы к 1 января. Поэтому все, что касается записи в школу, надеюсь, передали все ЦУ по особенно тем территориям, где большое количество мигрантов», — сказал губернатор.