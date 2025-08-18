Депутат Ющенко: коды подтверждений не будут направляться только в МАХ

Первый зампред комитета ГД по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко сказал, что коды верификации по-прежнему будут приходить «через сотовую связь», а не будут направляться только в мессенджер МАХ, сообщает «Подъем» .

Депутат, со ссылкой на которого распространяется данная информация в соцсетях, назвал ее некорректной.

«Мне позвонили журналисты и сказали, что вот верификация у них была в WhatsApp и Telegram. Я говорю, что не сталкивался с таким. Верификация, говорю, бывает через сотовую связь и смс-сообщения. Там просто некорректно был поставлен вопрос», — пояснил Ющенко.

По его словам, корреспонденты отметили говорят, что у них приходят в мессенджер, а он ответил: «Ну раз приходит, значит, наверное, этот же функционал должен быть и в МАХ».

Парламентарий уточнил, что в России принят закон о том, что через мессенджеры не приходят верификации. Все звонки людям из госорганов и банков должны быть только через сотовую связь.