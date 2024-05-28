Депутат Химок Евгений Иноземцев провел прием жителей

«Химчанка, проживающая в доме № 70 на ул. Молодежной, обратилась с вопросом освещения во дворе. Связался с обслуживающей организацией и передал всю информацию. Буду держать на личном контроле», — прокомментировал Евгений Иноземцев.

Жительницы из Новых Химок попросили решить вопросы с озеленением придомовой территории и уборкой вблизи контейнерной площадки. Народный избранник обратился в соответствующие структуры для ответа по обращениям.

В Химках депутаты взаимодействуют с жителями не только на личных приёмах, но и в общедомовых чатах. Там они разбирают вопросы благоустройства инфраструктуры округа и ЖКХ. Такая система была выстроена по инициативе главы округа Дмитрия Волошина. Она полностью соответствует основному принципу работы губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «житель всегда прав».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.