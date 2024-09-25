Депутат Госудумы Александр Толмачев встретился с семьями Донбасса

Заместитель председателя комитета по молодежной политике Госудумы Александр Толмачев посетил жителей ЛДНР в Коломне, вручил 106 школьных наборов для детей. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

«Привезли подарки, чтобы в школу было ходить интереснее, продуктивнее. Пусть они приносят вам успехи в учебе, и вы покоряете новые вершины, прославляя нашу страну», — сказал Александр Толмачев.

Также вместе с парламентарием к детям приехало коломенское отделение «Молодой Гвардии Единой России», которые организовали танцевальную и развлекательную программу.

«Мы приехали с нашими друзьями молодогвардейцами. Ребята также подготовили для вас подарок в виде шоу мыльных пузырей. Хотим сегодня наполнить вас энергией, чтобы вы дальше творили, созидали и мечтали», — отметил депутат Государственной Думы.

Администрация городского округа Коломна на постоянной основе оказывает помощь семьям: собирает гуманитарную помощь, организовывает экскурсионные и туристические маршруты, развлекательные программы, готовят первоклашек и учеников среднего звена к школе. Все дети зачислены в дошкольные учреждения, занимаются в кружках и секциях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.