Депутат Госдумы встретился с жителями городского округа Ступино

«Прием провожу каждый месяц. С 2021 года у нас более 3 тысяч обращений — 200-300 просьб в месяц. Люди записываются через интернет и по телефону. Для тех, кто хочет встретиться, но не может приехать в Ступино, мы общаемся по видео-конференц-связи. Люди идут с проблемами, есть запросы на благотворительность. Каждое обращение рассматриваем, обсуждаем, что сможем сделать,» — поделился Александр Коган.

К депутату обратились жители города Ступино, поселка Жилево и других населенных пунктов по вопросам затопления земельных участков, газификации, качеству асфальтирования дорог и работы управляющих компаний.

Каждый вопрос будет детально рассмотрен с привлечением профильных специалистов.

Александр Коган присоединился к акции «Собери ребенка в школу». С представителями «Молодой Гвардии „Единой России“» депутат передал школьные принадлежности супругам Трифоновым-участникам СВО из Мещерино-1.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион очень активно развивается. Региональные проекты поддерживаются федеральными властями.

«Подмосковье развивается очень активно. И Москва, и Подмосковье строятся, очень активная жизнь. Это заставляет нас реализовывать масштабные проекты», — сказал Воробьев.