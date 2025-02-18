Депутат Госдумы встретился с участником СВО в Орехово-Зуево

Депутат Государственной Думы, секретарь орехово-зуевского отделения «Единой России» Геннадий Панин встретился с военнослужащим, который сейчас находится в отпуске, передает пресс-служба партии.

Геннадий с позывным «Кощей» подписал контракт с Министерством обороны в июне 2022 года. Ранее не служил, но, как настоящий мужчина, не остался в стороне и встал на защиту мирного населения. Начал службу простым солдатом, наводчиком танка. В одном из первых боев спас раненого командира от разлета осколков при сбросе боеприпаса с вражеского дрона. Геннадий накрыл его собой.

Сейчас Геннадий уже сам командир — руководит танковым взводом. Будучи в прошлом спортсменом и занимаясь боевыми искусствами с 12 лет, не дает расслабляться и своим боевым товарищам. Организовал на позиции мини-спортивный зал для тренировок.

«Рад был личному знакомству с тезкой. Геннадий учился в Государственномгуманитарно-технологическом университете: по первому образованию — учитель истории и права, магистратуру окончил по специальности педагог-психолог инклюзивного образования. Сейчас Геннадий находится в отпуске. Первым делом встретился со своим тренером, планирует встречу с воспитанниками и посещение родной школы», — рассказал Панин.

Даже в отпуске военнослужащий постоянно на связи со своими боевыми товарищами, которые докладывают об успешном выполнении задач. После окончания СВО Геннадий не исключает возможности остаться в рядах Вооруженных сил России или продолжить заниматься подготовкой ребят и воспитывая чемпионов.

«Единая Россия» активно помогает с доставкой гуманитарных грузов на передовую. Для подразделения Геннадия сейчас также ведется сбор спецоборудования, также военнослужащим передадут маскировочные сети, которые сплели волонтеры Орехово-Зуева, письма и рисунки детей.