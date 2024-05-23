Депутат Госдумы встретился с участниками предварительного голосования «Единой России»

На встрече были обсуждены различные аспекты активной общественной деятельности, перспективы развития округа и возможности улучшения качества жизни его жителей.

Вячеслав Фомичев выразил благодарность кандидатам за их активное участие в жизни общества и за готовность принимать на себя ответственность за будущее своего округа. Он подчеркнул важность таких встреч и обсуждений для формирования планов действий и принятия общих решений в интересах горожан.

«В результате встречи были выработаны конкретные шаги по совместной работе и сотрудничеству, направленные на улучшение условий жизни и развитие округа. Например, поддержка образовательных и культурных программ, направленных на повышение качества образования и развитие организации мероприятий для жителей города. Предварительное голосование „Единой России“ проходит с 20 по 26 мая и позволит определить наиболее перспективных участников, оценить степень доверия избирателей», — отметил Вячеслав Фомичев.

Участники встречи обменялись мнениями о текущей ситуации в Мытищах. В ходе дискуссии были выявлены потенциальные направления развития. В частности, реализация проектов по экологической рекультивации и озеленению, снижение загрязнения окружающей среды и поддержка экологически чистых технологий, планирование и реализация инфраструктурных проектов, таких как строительство новых дорог, развитие общественного транспорта и создание комфортной городской среды. Эти конкретные шаги помогут улучшить качество жизни жителей городского округа Мытищи и способствовать его устойчивому развитию в будущем.

Голосование проходит в электронной форме на официальном портале проекта pg.er.ru. Для того, чтобы проголосовать за кандидата необходимо зарегистрироваться в качестве избирателя, используя учетную запись от Госуслуг.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.