Депутат Госдумы Толмачев провел прием жителей Богородского округа

Депутат Государственной думы, заместитель председателя комитета по молодежной политике Александр Толмачев провел прием жителей Ногинска и окрестностей в общественной приемной партии «Единая Россия». Об этом сообщает пресс-служба депутата.

Люди пришли на прием к парламентарию как с проблемами, так и предложениями. Так, Александр Сергеевич, в прошлом член местного совета депутатов, выступил с предложениями по совершенствованию действующего законодательства в сфере наследования имущества. Александр Толмачев отметил, что направит инициативу жителя в профильный комитет Государственной думы для рассмотрения.

Елена Геннадьевна обратилась в интересах жителей Ногинска, обеспокоенных возможными нарушениями норм градостроительства и охраны объектов культуры, связанными с реконструкцией кинотеатра «Рассвет» и строительством торгового центра. Кроме того, она обратила внимание депутата Госдумы на снятие статуса особо охраняемой природной территории с ряда участков на территории округа и вырубку деревьев ценных пород без оформления надлежащих документов.

Сразу две жительницы улиц Рабочая и Корякин Луг попросили помощи парламентария: их дома затоплены водой в результате действий нескольких компаний.

«Ситуация вопиющая, на улицах — практически река. Это острейший вопрос, коммунальное ЧП. Направлю запросы в прокуратуру и возьму дело на личный контроль», — отметил парламентарий.

После прима Толмачев выехал на карьер в Старую Купавну. Вместе с жителями прошел по берегу, своими глазами увидел обстановку и изучил паспорт объекта.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.