Депутат Госдумы Толмачев посетил отделение МФЦ в Щелкове

сегодня в 12:29

Депутат Государственной Думы, заместитель председателя комитета по молодежной политике Александр Толмачев посетил щелковское отделение «Мои Документы» в преддверии профессионального праздника «Дня сотрудника МФЦ Московской области» и вручил благодарственные письма работникам отрасли. Об этом сообщает пресс-служба депутата.

Парламентарий отметил, что МФЦ играет важную роль в повышении качества жизни населения и развитии экономики страны.

«Вы помогаете людям получить доступ к широкому спектру государственных услуг. Ваша работаупрощает процесс получения необходимых документов и снижает бюрократические барьеры», — подчеркнул депутат.

Подмосковное МФЦ празднует в этом году свое 15-летие с даты открытия первогомногофункционального центра Московской области в Балашихе.

«МФЦ Московской области продолжает успешно развиваться. Каждый год у нас расширяетсяперечень доступных услуг и повышается уровень удовлетворенности жителей Подмосковья», — сказал Толмачев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.