Депутат Госдумы Толмачев оценил состояние обновленного колледжа в Щелкове

Депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по молодежной политике Александр Толмачев побывал на праздничных линейках в городском округе Щелково и поздравил учащихся с началом нового учебного года. Парламентарий посетил торжественные мероприятия в честь Дня знаний в Новом городке и Щелково, сообщает пресс-служба депутата.

В 2022 году он закладывал капсулу на месте возведения образовательного учреждения в Новом городке, и вот теперь уже его открывает — всего за два года появилась школа, которую очень ждали жители.

В Щелково Александр Толмачев поздравил студентов и коллектив колледжа. Здание было обновлено в ходе масштабного капитального ремонта, и учащихся ждут современные классы, лаборатории, спортивные залы и площадки.

«Колледж — это ваш второй дом, рад, что здесь теперь так уютно и комфортно», — отметил депутат.

Он подчеркнул, что развитие образовательной сферы крайне важно в глазах государства.

«В послании Федеральному Собранию Владимир Путин дал старт двум новым национальным проектам — „Молодежь и дети“ и „Кадры“. Благодаря проектам укрепится производственный и промышленный суверенитет России. В командной работе государства, общества, бизнеса, который участвовал в капремонте, мы точно справимся с любыми вызовами времени», — сказал Александр Толмачев.

Кроме того, в преддверии учебного года депутат Госдумы вместе с родителями учеников проконтролировал ход работ в одном из корпусов Черноголовской средней общеобразовательной школы и вручил подарочные сертификаты детям участников СВО Богородского округа, а также принял участие в педагогических конференциях: поздравил учителей с началом нового учебного года, а также вручил награды.

«Для детей, которые пришли в новые и отремонтированные школы и колледжи Подмосковья, старались все — губернатор области, правительство, главы городских округов, строители. В своё время вместе с родителями учеников закладывали капсулу в Новом городке и переживали, уложимся ли в срок, ведь современная школа — это уже не просто здание, это целый комплекс, сложный и технологичный. Но наши люди творят чудеса, поэтому благодарю строителей, контроль в лице родителей и администрации за чуткий, внимательный, серьезный подход. Надеюсь, что в обновленных школах раскроются таланты детей, и они прославят наше Подмосковье в России и мире!» — заключил Толмачев.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил детей и родителей с началом нового учебного года. Глава региона пожелал школьникам отличных результатов в учебе.

«Поздравляю всех с началом нового учебного года! Это всегда волнительный день — как для ребят, так и для родителей и учителей», — написал Воробьев в Telegram-канале.