Депутат Госдумы Толмачев отметил высокий интерес жителей Подмосковья к ДЭГ

Депутат Госдумы, заместитель Секретаря Московского областного регионального отделения «Единой России» Александр Толмачев в первый день голосования отметил, что для муниципальных выборов на ДЭГ зарегистрировалось высокое число избирателей, сообщает пресс-служба депутата.

Стартовал первый день голосования по выборам муниципальных депутатов в 25 городских округах. Еще в трех городских округах — Пушкинском, Щелкове и Подольске, проходят довыборы.

По словам парламентария, дистанционное электронное голосование (ДЭГ) будет использоваться в каждом городском округе, где с 6 по 8 сентября пройдут муниципальные выборы.

«Мособлизбирком привел данные по числу зарегистрированных избирателей. Было подано свыше 210 тыс. заявлений от жителей, которые хотят воспользоваться именно дистанционной формой голосования. ДЭГ, действительно, открывает новые горизонты для граждан: избиратели могут голосовать из любого места с доступом к интернету, что особенно важно для людей с ограниченной мобильностью или тех, кто находится вдали от своего избирательного участка. Во-вторых, такая система значительно сокращает время на голосование и подсчет голосов, что делает процесс более эффективным и прозрачным. Также, благодаря удобству и доступности мы не первый год наблюдаем увеличение числа участников выборов, включая молодежь и людей, которые обычно не голосуют. Надеюсь, что с каждым годом ДЭГ будет развиваться и улучшаться, обеспечивая еще большую безопасность и доверие со стороны наших избирателей», — сказал Толмачев.

Он также отметил, что электронные системы позволяют быстро обрабатывать и подсчитывать голоса, минимизируют человеческий фактор и ошибки, связанные с ручным подсчетом голосов.

Дистанционное голосование — круглосуточное. Оно начинается в 8:00 в пятницу и заканчивается в 20:00 в воскресенье. В отличие от традиционных участков, которые закрываются в 20:00, в ДЭГ можно проголосовать в любое время.

С 6 по 8 сентября в Подмосковье проходят выборы в местные советы депутатов. Губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что важно обеспечить все необходимое, чтобы голосование прошло легитимно и прозрачно. Отдать свой голос можно на избирательных участках, на дому или с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Воробьев также заявил, что ДЭГ позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и, соответственно, сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.