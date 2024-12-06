Депутат Госдумы Толмачев наградил партийцев Богородского округа

«Наградили самых неравнодушных и активных за их плодотворную работу, вручили партийные билеты новым единомышленникам», — подчеркнул Александр Толмачев.

Однопартийцы обсудили итоги работы и поделились планами на будущее: продолжать поддержку фронта и семей участников СВО, участвовать в реализации Народной программы, откликаться на каждый запрос жителей Богородского городского округа.

«Сегодня в Ногинске за круглым столом — те, кто помогает бойцам на передовой, собирает гуманитарную помощь, организует и воплощает партийные проекты. Мы празднуем День рождения партии всегда в особом формате. Для нас лучший праздник — это работа, а лучший подарок — это решение проблем и вопросов жителей Богородского округа. Поэтому после торжественной части проводим прием граждан, занимаемся вопросами, с которыми они приходят. В одной большой команде под названием «Единая Россия» мы работаем для того, чтобы решать и претворять в жизнь смелые идеи, вопросы и вызовы», — сказал Толмачев.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.