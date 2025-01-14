Депутат Госдумы Толмачев исполнил мечту мальчика из Энергодара

12-летний Коля из Энергодара очень хотел побывать в Москве, в парке развлечений «Остров мечты». Депутат Госдумы оплатил для мальчика и его старшей сестры Александры проезд до Москвы и обратно, проживание и праздничную программу.

Николай и Александра побывали в «Острове мечты», покатались на десятках аттракционов. Кроме того, для ребят была организована обзорная экскурсия по Красной площади с гидом, дети увидели новогоднюю ярмарку в ГУМе, побывали на Кремлевской елке, посмотрели в кино новую часть истории о богатырях, которую очень любят. Новый фильм ждали всей семьей. В Энергодаре нет кинотеатра, и Коля с Сашей очень обрадовались, когда появилась возможность увидеть его в Москве на большом экране.

«Мы — жители одного дома под названием Россия. Ради таких ребят, как Николай и Александра, достигнем всех целей специальной военной операции. А пока был рад устроить для них новогоднюю сказку в Москве», — сказал Толмачев.

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