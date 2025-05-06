Депутат Госдумы РФ Толмачев материально помог многодетной семье из Фрязина

Депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по молодежной политике Александр Толмачев встретился с семьей фрязинцев и оказал материальную помощь. Об этом сообщает пресс-служба депутата.

В семье Анны растет 8 детей. Супруг и многодетный отец попал в больницу, маме и детям потребовалась материальная помощь, а также продукты. Депутат Госдумы Александр Толмачев откликнулся на просьбу, приехал навестить семью, оказал материальную помощь и привез продукты. Кроме того, депутат узнал, какие меры поддержки нужны, и отметил, что родители в любой момент могут обратиться к нему напрямую, если потребуется.

«Побывал в гостях у многодетной семьи во Фрязино, привез продукты, узнал, чем помочь еще. Восемь детей — это настоящее сокровище. Старшие уже взрослые, а самой младшей девочке, Варечке, — 6 лет. Уверен, что таких многодетных, дружных семей в Подмосковье должно быть как можно больше. Конечно, им нужно помогать, поддерживать, и государство разработало целый комплекс мер помощи, большую работу ведет и правительство Московской области. Но иногда бывают частные, личные просьбы, на которые откликаешься с готовностью, — был рад помочь», — отметил Толмачев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.