Депутат Госдумы РФ Терюшков провел встречу с активом «Единой России» из Люберец

Депутат Госдумы Роман Терюшков провел встречу с членами первичных отделений и сторонниками партии «Единая Россия» в отделении партии городского округа Люберцы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«В прошлом году было рассмотрено 1 086 законодательных инициатив, принято 564 федеральных закона. Приоритетом законотворчества остаётся поддержка СВО. Всего с начала спецоперации принято 124 закона, из них более 40 рассмотрены и приняты в 2024 году. Законопроекты, прежде всего, направлены на решение жилищных проблем участников СВО и их семей и на расширение льгот и трудовых гарантий», — рассказал Роман Терюшков.

Он добавил, что еще один приоритет партии — защита семьи и традиционных ценностей. Принят закон о запрете информации, пропагандирующей отказ от деторождения, законодательно установлен.

Как ранее отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям, от усилий работающей команды в Подмосковье зависит не только развитие, но и наша победа.

«Времена сложные, и от того, что каждый из членов нашей команды делает на своем месте, от наших совместных усилий, от взаимопонимания зависит не только строительство дорог и работа поликлиник, зависит самое главное — наша победа», — добавил Воробьев.