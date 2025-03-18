Депутат Госдумы РФ Панин встретился с бойцами СВО из Павлово-Посадского округа

О поддержке ветеранов СВО, о программах адаптации и трудоустройства для тех, кто вернулся к мирной жизни, а также о патриотическом воспитании молодежи говорили на встрече с руководителем ассоциации ветеранов СВО Павлово-Посадского округа Максимом Бицаном депутат Госдумы РФ Геннадий Панин и глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Сам Максим с марта 2023 года служил в 272 МСП 47 Танковой дивизии 1 Танковой армии водителем-штурмовиком штурмовой роты. Получил ранение и был комиссован. В 2024 году в рамках программы «Время героев» прошёл обучение по программам «Эффективное управление в системе публичной власти» и «Современное публичное управление».

Максим Александрович обратился за помощью в предоставлении помещения для работы Ассоциации. Глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов предложил рассмотреть для этого помещение в центре города на ул. Герцена, дом № 1. Там возможно будет проводить не только тематические приемы, но и мероприятия.

Также встретились с военнослужащим из Павлово-Посадского округа. Иван был мобилизован в 2022 году, сейчас служит в 69-й гвардейской мотострелковой дивизии. За выполнение боевых задач награжден медалями: «Участник СВО», «За боевые отличия», «За укрепление боевого содружества». У Ивана заканчивается отпуск, завтра он вновь отправляется в расположение части, которая занимается охраной Курской АЭС. Боец был под Курском с первого дня вторжения ВСУ. Со своим подразделением постоянно на связи, получает оперативную информацию об отступлении украинских войск в Курской области. Враг деморализован и оставляет позиции.

Передали Ивану гуманитарную помощь по заявке его подразделения — разведывательные дроны и посылки от жителей округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона видят обратную связь и делают все, чтобы бойцы знали: о семьях, которые находятся здесь, обязательно позаботятся и уделят внимание.

«У нас активно работает фонд „Защитники Отечества“. Его главная задача — уделять максимальное внимание семье. Проблемы у них могут быть самые разные, в том числе бытовые, связанные с образованием, посещением кружков. Это, казалось бы, мелочи, но они очень важны для семьи», — сказал Воробьев.