Депутат Госдумы рассказал о будущем YouTube

Глава думского комитета по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн объяснил «лаги» видеохостинга YouTube в России тем, что платформа сама решила замедлять площадку в ответ на многочисленные нарушения местного законодательства. На этот счет депутат Алексей Диденко заявил, что относится к деятельности компании Google как к сервису, представляющему «интересы врага», сообщает RuNews24.ru .

«Ну как можно относиться к Google? Это абсолютно тенденциозная и политизированная платформа, которая враждебно настроена по отношению к России», — сказал законодатель.

Некоторые пользователи заявляют о том, что на YouTube, помимо информационного мусора, есть и полезный контент, из которого можно почерпнуть новые знания совершенно бесплатно.

В ответ на такое мнение Диденко указал, что этот контент появился на «Ютубе» не потому, что того требовали пользователи, а из-за того, что некие активисты приняли решение стать «блогерами-просветителями». По его словам, для того, чтобы переместить контент на отечественные площадки, требуется не более нескольких суток.

Парламентарий порекомендовал тем, кто действительно заинтересован в продвижении своего контента, перенести свое творчество, например, в социальную сеть «ВКонтакте».

«Те, кто уже перенес свой контент на отечественные платформы, могут быть уверены, что сделали правильный выбор», — отметил Диденко.

В этой конкурентной борьбе победу одержат те, кто более энергичен и предприимчив — те, кто перенес контент на российские платформы, подчеркнул депутат. По словам Диденко, авторам необходимо учитывать тренды и адаптироваться к изменениям в индустрии.