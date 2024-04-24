Депутат Госдумы проверил исполнение Народной программы партии в Коломне

Депутат государственной думы Никита Чаплин совместно с секретарем коломенского отделения партии Александром Гречищевым и депутатами совета депутатов проверили ход работ по благоустройству парка Мира, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

Благоустройство парка Мира коломенцы ждали давно. Работы на объекте ведутся с прошлого года по Народной программе партии. Сейчас строители завершают модернизацию фонтана, готовят будущую сцену, обустраивают пешеходные дорожки.

«Особого внимание требуют работы по реставрации входных арок и забора по периметру парка, все выявленные недочеты должны быть устранены до конца сдачи объекта» — прокомментировал Александр Гречищев.

При разработке проекта благоустройства были учтены пожелания, поступившие от жителей, которые выносили на общественные слушания. В парке будет несколько зон: для детских игр, для занятий спортом и для тихих прогулок. Все работы планируется завершить осенью.

«Парк Мира — сердце Коломны, он дорог и старшему поколению жителей, и малышам. Поэтому так важно не просто сохранить этот зеленый островок в центре города, а вдохнуть в него новую жизнь, парк должен отвечать всем современным требованиям к благоустройству общественных территорий, при этом сохранять свое историческое начало. Такую непростую задачу мы возложили на архитекторов и строителей», — поделился депутат Государственной Думы Никита Чаплин.

Контроль качества благоустройства ведется по Народной программе «Единой России». Этому посвящен отдельный раздел «Удобная и комфортная жизнь». Партийцы продолжают работу по этому направлению.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.