Депутат Госдумы провел серию отчетов об итогах работы за прошедший год в Лыткарине

Депутат встретился с трудовыми коллективами оборонных предприятий, врачами и педагогами городского округа Лыткарино

Одной из главных тем отчета стала гуманитарная миссия — поддержка участников и семей СВО. Депутатом было отмечено, что сегодня проводится большая работа по оказанию помощи и поддержке бойцам, их родным и близким. Так, 1,5 тысячи тонн гуманитарного груза отправлено с начала СВО местным отделением партии «Единая Россия» и более 2,5 миллионов рублей за прошедший год направлено депутатом Фетисовым на приобретение гуманитарной помощи.

Фетисов рассказал о принятых в 2024 году федеральных мерахподдержки для военнослужащих и их семей. Среди них: получение всеми участниками СВО и ополченцами Донбасса статуса ветерана боевых действий; военным пенсионерам, вернувшимся на службу, вне зависимости от их должности сохранят повышенную пенсию; об усилении социальной защиты вдов ветеранов боевых действий; о жилищном обеспечении семей; отдельная квота при поступлении в вузы; детей участников СВО принимаютв школы и детские сады вне очереди; профессиональная переподготовка для военнослужащих — инвалидов боевых действий.

«Для нас очень важно, чтобы каждый боец знал: их семьи находятся под надежной защитой, а все обязательства, взятые на себя государством и обществом, будут выполнены. Это наш долг и наша ответственность перед теми, кто защищает нашу страну», — отметил Вячеслав Фетисов.

Большое внимание в своем выступлении Вячеслав Фетисов уделил теме развития спорта и образования, рассказав о строительстве новых спортивных объектов, реконструкции и модернизации школ и детских садов в избирательном округе, о ключевых законопроектах в социальной сфере, о стимулирующих мерах поддержки для педагогов и врачей, реализуемых в Подмосковье.

В частности, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов обсудил с лыткаринцами проведение капитального ремонта старейшего городского стадиона 1968 года постройки, которые ведутся в настоящее время в Лыткарине в рамках Народной программы. Здесь будут выполнены: установка трибун с навесом для зрителей на 700 мест, строительство кабинок для игроков и судей, монтаж искусственного покрытия поля, укладка покрытий для беговых дорожек (3 дорожки), установка мачт освещения с установкой светодиодного освещения, замена ограждения по периметру, организация парковочного пространства, строительство воркаут-зоны и многофункциональной спортивной площадки. Также на территории стадиона предусмотрено строительство здания, где будут расположены раздевалки, душевые и санузлы, инвентарная и тренерская комнаты, медпункт и хозблок.

Вячеслав Фетисов отметил спортивную преемственность в округе, ведь целые поколения лыткаринцев занимались физической культурой и укрепляли свое здоровье на этом историческом спортивном объекте.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.