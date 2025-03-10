Депутат Госдумы представил отчет участникам СВО в Коломне

В «Протэкс-центре» в Коломне депутат Государственной Думы, председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев в рамках отчетной кампании партии «Единая Россия» ознакомился с работой центра, встретился с участниками СВО, которые находятся в центре на протезировании. На встрече с бойцами спецоперации и сотрудниками центра депутат подробно остановился на мерах поддержки, которые сейчас действуют для ветеранов специальной военной операции, передает пресс-служба партии.

«В Московской области ни на минуту не останавливается поддержка ветеранов, бойцов на линии боевого соприкосновения, их родных и близких. В минувшем году был принят ряд важных федеральных законов, в том числе связанных с социальной защитой бойцов. Так, предлагается закрепить беззаявительный порядок установления ежемесячной денежной выплаты ветеранам боевых действий. Принято решение обеспечить участников СВО с тяжелой инвалидностью после ранения автомобилями с ручным управлением. Также предусмотрено освобождение на один год и более от кредитных обязательств на сумму до десяти миллионов рублей», — рассказал Михаил Терентьев.

Всего с начала проведения СВО было принято 124 закона, направленных на поддержку участников боевых действий и членов их семей. Так, все участники СВО и ополченцы Донбасса получат статус ветерана боевых действий. Военным пенсионерам, вернувшимся на службу, вне зависимости от их должности сохранят повышенную пенсию. Утверждена ежемесячная прибавка к пенсии в размере 1200 рублей военным пенсионерам. Получать ее будут граждане старше 80 лет и инвалиды I группы. Такие надбавки уже выплачиваются с 1 января 2025 года путем включения в состав военной пенсии. Выплата будет ежегодно индексироваться.

Усилена социальная защита вдов ветеранов боевых действий, жилищное обеспечение семей. На сегодня имеется отдельная квота при поступлении в вузы, детей участников СВО принимают в школы и детские сады вне очереди.

В 2024 году члены партии «Единая Россия» Подмосковья отправили в новые регионы и на фронт более 600 тонн помощи. А всего с начала СВО — почти 15 тысяч тонн. «Единая Россия» делает все для поддержки участников СВО, которые сегодня на передовой и тех, кто вернулся с боевых позиций. Ветеранам спецоперации важно найти себя в мирной жизни, в том числе, и в общественно-политической работе. По поручению Президента в Подмосковье создано региональное отделение «Ассоциации ветеранов СВО» и продолжается работа программы «Время героев». Также активно привлекаются участники спецоперации для участия в избирательных кампаниях. На прошедших муниципальных выборах семь ветеранов пополнили команду депутатского корпуса Подмосковья.

Что касается реабилитации, в Московской области работают три современных центра: «Протэкс-центр» в Коломне, «Ясенки» в Подольске и с декабря 2024 года — центр имени Мещерякова в Сергиевом Посаде для тех, кто потерял зрение или слух.

«Огромное значение имеет качественная реабилитация бойцов с серьезными травмами. От этого зависит, как скоро они смогут восстановиться. У нас в Подмосковье работает одно из самых современных протезно-реабилитационных учреждений — „Протэкс-центр“. На нем производятся современные протезы, призванные помочь нуждающимся в них как можно быстрее вернуться к обычной жизни. Порядка 1000 участников СВО уже получили здесь протезы», — заключил Терентьев.