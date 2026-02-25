Депутат Госдумы предложили сократить объем отчетности психологов в школах

Депутаты ГД фракции «Новые люди» Ксения Горячева и Сардана Авксентьева во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым направили письмо министру просвещения Сергею Кравцову. Они предложили уменьшить объем отчетности для педагогов-психологов в школах, сообщает ТАСС .

По мнению парламентариев, на сегодняшний день педагоги-психологи в школах большую часть рабочего времени тратят на подготовку отчетности и ведение документации, это уменьшает доступность психологической помощи для детей.

Требования к ведению документации формируются вместе федеральными рекомендациями, региональными актами органов управления образования и нормативными актами школ. При этом в действующих законах не установлены исчерпывающий и унифицированный перечень обязательной отчетной документации педагога-психолога. Это приводит к расширенному толкованию требований в образовательных учреждениях.

«Считаем целесообразным рассмотреть возможность сокращения объема отчетности педагогов-психологов и исключения дублирования документов путем: утверждения на федеральном уровне исчерпывающего перечня обязательной документации педагога-психолога, запрета на установление образовательными организациями и региональными органами управления образованием дополнительных дублирующих форм отчетности сверх утвержденного перечня», — говорится в письме депутатов.

Также они предложили создать принцип «однократного ввода данных» при формировании отчетов для разных уровней.

