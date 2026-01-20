Депутат Госдумы поздравил сотрудников и курсантов Военно-инженерной академии в Красногорске

Депутат Государственной думы Сергей Колунов поздравил преподавателей и курсантов Военно-инженерной академии имени Д. М. Карбышева в Красногорске с предстоящим Днем инженерных войск России, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Военно-инженерная академия имени Д. М. Карбышева — одно из старейших военных учебных заведений страны. Она была основана в 1819 году в Санкт-Петербурге, в 1932 году переведена в Москву, а в 2023 году воссоздана в Нахабино, Красногорский округ. Академия подготовила 103 Героя Советского Союза и России, а также тысячи офицеров, которые сейчас выполняют боевые задачи.

Сергей Колунов выразил благодарность преподавательскому составу и начальнику академии генерал-майору Андрею Круглову за вклад в подготовку профессионалов для инженерных войск. Депутат отметил чуткость и внимательность педагогов.

Более 500 курсантов академии получили пожелания успехов в учебе и целеустремленности от депутата.

