Депутат Госдумы поздравил многодетных матерей в Серпухове с Днем матери

В преддверии Дня матери в Серпухове прошла встреча с многодетными матерями, на которой депутат Госдумы Александр Коган выразил признательность женщинам за их любовь, заботу и терпение. В ходе мероприятия он вручил памятные подарки и отметил важность материнского труда для будущего страны.

В своем обращении Александр Коган подчеркнул, что День матери — особый праздник, позволяющий выразить благодарность всем женщинам за их вклад в воспитание детей.

«Дорогие мамы! Ваша любовь — главный фундамент, на котором строится будущее детей и страны. Желаю вам крепкого здоровья, терпения, гордости за детей и женского счастья. Пусть в семьях всегда царят мир, уют и взаимопонимание», — сказал депутат.

Особое внимание было уделено матерям, которые совмещают воспитание детей с работой и общественной деятельностью. Среди них — Татьяна Сергеевна Бородина, мать пятерых детей и оператор гипермаркета, получившая в подарок электромясорубку. Александр Коган отметил, что Татьяна Сергеевна поддерживает увлечения своих детей, старший из которых занимается хоккеем.

Слова благодарности прозвучали и в адрес Елены Александровны Анохиной — педагога и матери пяти сыновей. Депутат отметил, что на таких матерях держится Россия, а старший сын Елены Александровны — участник СВО.

Александр Коган также рассказал о мерах социальной поддержки для матерей, которые реализуются на федеральном и региональном уровнях. Среди них — индексация материнского капитала, программы льготной ипотеки, налоговые вычеты и дополнительные льготы для многодетных мам. Особое внимание уделяется поддержке матерей-героинь и женщин в период беременности и декретного отпуска.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил соцработников и родителей приемных детей на форуме приемных семей Подмосковья.

За добросовестный труд, высокий профессионализм и большой вклад в организацию социальной помощи жителям Подмосковья орденом преподобного Сергия Радонежского губернатор наградил заведующую подольским отделением сопровождения приемных семей в центре инноваций социальной сферы Подмосковья Яну Максимову.