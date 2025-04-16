Депутат Госдумы поможет с восстановлением наградных документов семье погибшего военнослужащего

К Геннадию Панину обратилась Татьяна Хилкова, супруга погибшего военнослужащего, с просьбой восстановить наградные документы ее мужа. Документы были утеряны во время пересылки из части в военкомат.

«Восстановить справедливость Татьяна пытается уже два года, обращалась в разные ведомства, везде получала отказ или переадресацию. Для Татьяны — это не просто документ, это часть семейной истории и памяти, которую она хочет сохранить для детей и будущих поколений. Сделаю все для восстановления справедливости. Награда должна иметь документальное подтверждение. Это важно не только для Татьяны и ее семьи, а для всех нас, кто должен хранить память», — подчеркнул Геннадий Панин.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.