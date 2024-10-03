Депутат Госдумы Полякова проверила качество работ по обновлению Дворца культуры в Люберцах

Заместитель председателя комитета Государственной думы по контролю, руководитель региональной общественной приемной «Единой России» Алла Полякова совместно с министром культуры и туризма Московской области Василием Кузнецовым, депутатом Мособлдумы Дмитрием Дениско и главой городского округа Люберцы Владимиром Волковым проверили качество работ по обновлению Дворца культуры. Об этом сообщает пресс-служба депутата.

В учреждении проходят тематические мероприятия, спектакли и концерты звезд Российской эстрады. За прошлый год его посетили более 129 тысяч человек.

Дворец культуры выиграл в конкурсном отборе на предоставление субсидий из бюджета Московской области на проведение ремонта объектов муниципальных культурно-досуговых учреждений в 2024 году. В рамках регионального проекта «Редизайн» обновили хореографический зал, фойе, коридоры на первом этаже, входную группу. Дополнительно были приведены в порядок гардероб, костюмерная, санузлы, подвал и прачечная.

«Дворец культуры — главное учреждение культуры городского округа Люберцы, обеспечивающее реализацию полномочий в сфере культурно-досуговой деятельности. С коллегами проверили результаты завершения работ по его обновлению. В начале 2024 года совместно с администрацией муниципалитета мы проводили встречу с трудовым коллективом учреждения. Тогда был представлен проект редизайна дворца. За годы эксплуатации здание износилось, требовался ремонт. Депутатский корпус «Единой России» в рамках партийного проекта «Культура малой Родины» следит за своевременным обновлением учреждений культуры, а также поддерживает яркие и интересные проекты», — сказала Полякова.

В свою очередь глава Люберец, секретарь местного отделения «Единой России» Владимир Волков отметил, что эти изменения крайне важны для жителей нашего округа. Дворец культуры — это не только место для проведения мероприятий, но и центр, где встречаются поколения, происходят важные события и развивается творческая жизнь.

«В 2023 году здесь прошло порядка 148 мероприятий, а за первое полугодие 2024 года — 71. Однако само здание было построено в 1961 году, и оно требует капитального ремонта. В планах — замена кровли, утепление здания, обновление системы отопления. Также проведем устройство отмостки дворового фасада, укрепим фундамент и заменим покрытие крыльца и балкона. Это обеспечит комфорт и безопасность для всех, кто посещает мероприятия, и создаст лучшие условия для организации культурных событий», — добавил Волков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.