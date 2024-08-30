Депутат Госдумы оценил степень готовности учебного корпуса в мкр Новое Ступино

Депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Александр Коган совместно с представителями школы и муниципалитета оценил ход строительных работ учебного корпуса на 550 мест в селе Верзилово, микрорайоне Новое Ступино, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Работы находятся на финальном этапе. Завершена чистовая отделка помещений, ведется монтаж учебного и спортивного оборудования, оснащение классов мебелью, уборка здания и прилегающей территории. Закончены работы по благоустройству, на территории школы установлены детская площадка, спортивное ядро и воркаут. Объекты оснащены безопасным резиновым покрытием, спортивные снаряды и малые архитектурные формы выполнены в соответствии с действующими нормами безопасности и качества. Территория учебного заведения оборудована пропускным пунктом безопасности, в здании установлена современная противопожарная система.

Александр Коган вручил будущим ученицам 1 «А» класса Виктории и Веронике Чахлатым яркие рюкзаки с необходимыми школьными принадлежностями. Девочки уже умеют считать, писать и читать по слогам. С нетерпением ждут начала занятий в школе.

Помимо учебных классов различной направленности, спортивных и актовых залов, вместительного пищевого блока и библиотечно-информационного центра, юных жителей Нового Ступино ожидают спальные комнаты для младших классов продленки.

«Ранее мы договаривались с родительским комитетом и педагогами о повторном посещении объекта. Были риски, связанные со скоростью проведения работ. Подрядчики увеличили количество рабочих на объекте в два раза. На сегодняшний день школу необходимо отмыть от строительной пыли, провести клининговые работы. Рабочие обещали направить все силы на наведение порядка. Школа готова к приему ребят», — сказал Александр Коган.

Школа на 550 мест в селе Верзилово, микрорайоне Новое Ступино, откроется 2 сентября.

Напомним, строительство школы велось в рамках Народной программы «Единой России» и партийного проекта «Новая школа», направленного на создание современных комфортных условий для всех участников образовательного процесса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе до 15 августа проверят каждое учебное заведение, чтобы выяснить, все ли готово к новому учебному году. К 1 сентября в Подмосковье за парты сядут 1,084 млн ребят.

«К учебному году мы откроем 39 новых школ и 26 детских садов, а после капремонта заработают еще 40 школ», — написал Воробьев в Telegram-канале.