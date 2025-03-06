Депутат Госдумы отчитался перед жителями Бронниц об итогах работы за 2024 год

Депутат Государственной Думы Роман Терюшков представил жителям городского округа Бронницы отчет о проделанной работе в 2024 году и рассказал о планах развития округа в рамках реализации Народной программы партии «Единая Россия», передает пресс-служба партии.

Отчетные мероприятия прошли на четырех разных площадках города: в администрации городского округа, Совете ветеранов, Государственном Училище Олимпийского Резерва и Молодежном центре «Алиби». Их посетили сотрудники ГУОР, спортивная общественность, представители Совета ветеранов, волонтёры и активисты «Молодой Гвардии Единой России».

Ключевыми темами доклада стали такие вопросы, как поддержка фронта, помощь участникам СВО и их семьям, участие в сборах гуманитарной помощи, встречи и приёмы с жителями, освещение хода работ в рамках реализации Народной программы и партийных проектов.

По словам Терюшкова, в 2024 году Государственная Дума приняла 564 закона, четверть из которых имеют социальную направленность. Из них, по инициативе «Единой России», разработано и принято в общей сложности более 130, направленных на поддержку СВО. По указанию Президента оперативно создана комплексная система финансовых льгот для военнослужащих и членов их семей.

Также депутат акцентировал внимание на том, что в рамках миграционной политики принято 14 Федеральных Законов, направленных на совершенствование и борьбу с нелегальной миграцией рассмотрены и приняты в 2024 году. Подробно перечислил принятые меры поддержки медработников в Московской области.

Подробней Роман Терюшков остановился на реализации Народной программы «Единой России».

«В частности, осуществился капитальный ремонт дошкольного отделения Бронницкого Лицея и капитальный ремонт корпуса производственных мастерских „Автомобильно-дорожного колледжа“, — рассказал Терюшков.

Еще два важных достижения за прошлый год — это строительство ФОК с эллингами и капитальный ремонт ДШИ. В 2025 году планируется завершить данные объекты.

«В 2024 году в городском округе Бронницы благоустроили восемь дворовых территорий, обновили асфальтобетонное покрытие проездов и тротуаров, а также создали новые места для парковки автомобилей. Установили три новые детские игровые площадки с соблюдением современных норм безопасности и с необходимым оборудованием, а также две площадки для занятий воркаутом. Каждое из этих достижений является результатом совместной работы и активной поддержки наших граждан», — подчеркнул Роман Терюшков.