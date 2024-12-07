Депутат Никита Чаплин встретился в Воскресенске с волонтерами из зоны СВО

В рамках рабочей поездки в подмосковный Воскресенск депутат Государственной Думы РФ Никита Чаплин встретился с волонтерами, которые в такое сложное для страны время помогают фронту. Никита Юрьевич побеседовал с воскресенскими добровольцами и вручил награды.

Работа по сбору гуманитарной помощи и ее отправке в зону проведения специальной военной операции идет постоянно. В Воскресенске немало активистов, которые посвятили себя этому благородному делу. Их деятельность охватывает широкий спектр задач: начиная от сбора и сортировки, и заканчивая непосредственной доставкой грузов в самые отдаленные пункты.

За 2024 год объем доставленной помощи составил более 40 тонн необходимой техники, продуктов питания длительного хранения, медикаментов, теплых вещей, средств гигиены и предметов первой необходимости. Доставка осуществляется целенаправленно, с учетом индивидуальных потребностей конкретных подразделений или населенных пунктов.

Кроме гуманитарной помощи, волонтеры активно занимаются патриотическим воспитанием молодежи. Также помогают семьям бойцов. Наши Герои на передовой должны быть уверены, что здесь поддерживают их родных.

«Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.