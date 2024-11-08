Депутат Госдумы Михаил Терентьев провел прием граждан в Реутове

Депутат Государственной Думы, координатор федерального партийного проекта «Единая страна — доступная среда» Михаил Терентьев провел прием жителей в региональной общественной приемной партии «Единая Россия» Московской области. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

В ходе приема поступило восемь обращений, часть вопросов обсудили с людьми по телефону, часть — очно. Обратившиеся за помощью — из Москвы, Московской, Тюменской, Липецкой и Свердловской областей.

«Главной темой разговора с обратившимися стала тема отмены компенсации за самостоятельно приобретенные технические средства реабилитации. Обсудили различные проблемы обеспечения ТСР и необходимые решения совершенствования их получения через механизм электронного сертификата. Обязательно все позиции обсудим с Минтрудом. Поднимались вопросы работы социального такси в Москве, интеграции с Московской областью», — рассказал депутат.

Также жители обратились к Михаилу Терентьеву с инициативами по изменению нормативно-правовых актов, регламентирующих лекарственное обеспечение и предоставление расходников для автоматических помп для детей с сахарным диабетом. Все вопросы депутат взял в работу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.