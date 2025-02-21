Депутат Госдумы Колунов встретился с коллективом красногорского завода «БЭСТРОМ»

Наставничество на предприятиях и трудовое воспитание подрастающего поколения обсудил на встрече с коллективом красногорского завода по производству упаковочных машин «БЕСТРОМ» депутат Госдумы Сергей Колунов. Он также отчитался о законодательной работе в этом направлении за 2024 год, сообщает пресс-служба администрации округа.

В 2024 году, в октябре был принят закон «Единой России», который регламентировал институт наставничества и устанавливал гарантии для наставников-кураторов, которые должны оказывать помощь молодым специалистам в адаптации на новом месте работы.

«Фактически, мы внесли поправки в Трудовой кодекс, закрепляющие понятие «наставничество на рабочем месте» и обязательства работодателя оплачивать такой вид работы», — сказал Сергей Колунов.

Есть и еще одна инициатива: традиционные уроки труда. По словам Сергея Колунова, это инициатива, реализация которой обсуждалась аж с 2022 года. 1 сентября 2024 года она вернулись в школы. Также был принят закон о трудовом воспитании, который разрешает учащимся школ заниматься общественно-полезными делами без обязательного согласия родителей.

«В ходе встречи получил наказ от коллектива — проработать учреждение медали для тружеников промышленности. Напомню, в феврале прошлого года мы добились учреждения ордена «За доблестный труд», однако для его получения обязательным условием является наличие иных государственных наград. Поэтому медаль, которую можно получить «с нуля», должна быть. И льготы должны быть. Будем прорабатывать», — отметил Сергей Колунов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.