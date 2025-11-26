Депутат Госдумы Коган проверил ход капремонта детсада «Ласточка» в Серпухове

Депутат Госдумы РФ Александр Коган в рамках депутатского контроля посетил детский сад «Ласточка» в Серпухове, где в настоящее время проводится капитальный ремонт в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» на 2023–2030 годы. Об этом сообщается в Telegram-канале депутата.

В ходе инспекции парламентарий лично оценил объем и качество выполненных работ. На сегодняшний день основные строительные этапы уже позади: возведены новые перегородки, полностью обновлена кровля, установлена большая часть оконных блоков. В настоящее время подрядчики завершают штукатурные работы и прокладку внутренней электропроводки. В ближайшее время начнется монтаж системы теплого пола.

По словам депутата, подрядная организация четко соблюдает установленные сроки.

«Подрядчики уверенно укладываются в график, и мы ожидаем, что к сентябрю 2026 года обновленный детский сад распахнет свои двери для воспитанников. Приятно видеть, как преображаются наши муниципальные округа, создавая современную и комфортную среду для самых юных жителей», — отметил Александр Коган.

Визит в детский сад «Ласточка» стал частью системной работы по обновлению образовательной инфраструктуры Серпухова, которая реализуется в рамках народной программы «Единой России». Благодаря этой программе, модернизация затрагивает 20 школ и детских садов города.

«Серпухов демонстрирует отличные темпы в обновлении образовательных учреждений. Уже проделана большая работа. По народной программе единой России мы планомерно модернизируем 20 образовательных учреждений городского округа. В 2022 году открылась одна школа, в 2023 году были отремонтированы две школы и один детский сад, а в 2024 году — еще три школы и один детский сад. В 2025 году — пять школ и два детских сада, а в 2026 году планируем четыре школы и два детских сада», — сообщил депутат.

Реализация таких проектов в непростое время свидетельствует о верном стратегическом курсе.

«Тот факт, что страна продолжает развивать сферу образования и улучшать инфраструктуру, несмотря на все вызовы, говорит о том, что мы движемся в правильном направлении и ставим во главу угла благополучие наших граждан», — резюмировал он.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.