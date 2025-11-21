Депутат Госдумы Коган поздравил сотрудников налоговых органов

«Налоговая служба — это один из ключевых институтов, от эффективной работы которого зависит устойчивое развитие всего нашего государства. Но для нашего с вами избирательного округа она имеет особое значение: своевременно и в полном объеме собранные налоги — это не просто цифры в отчетности, это реальные дороги, которые ремонтируются, это благоустроенные дворы и парки, это современное оборудование для наших школ и поликлиник. Это, в конечном счете, качество жизни каждого жителя нашего округа», — сказал депутат.

Сегодня Федеральная налоговая служба отмечает свое 35-летие со дня основания. По этому случаю я поблагодарил тех, чья работа является примером ответственного служения Отечеству, и вручил благодарственные письма:

Бондаренко Алексею Николаевичу, заместителю начальника инспекции;

Бакакиной Святославе Владимировне, начальнику отдела обеспечения процедур банкротства;

Мысягиной Ольге Валерьевне, начальнику отдела выездных проверок № 1;

Ждановой Анне Владимировне, начальнику отдела кадров, профилактики коррупционных и иных правонарушений и безопасности;

Меркуловой Юлии Владимировне, главному специалисту-эксперту правового отдела.

«Когда-то я был руководителем предприятия, и нам приходилось лично отвозить документы в налоговую инспекцию. Мы занимали живые очереди и часами ждали, чтобы просто сдать отчетность. Я тогда знал инспектора в лицо. А сегодня? Мои коллеги уже не узнают сотрудников налоговой. Именно ваша работа позволила оставить очереди в прошлом и перевести налоговую на цифровые рельсы. Ваш труд требует высочайшей компетентности, честности и преданности делу. Желаю всему коллективу инспекции крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых успехов в вашем важном труде на благо России», — подытожил Коган.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.