Депутат Госдумы и секретарь местного отделения партии отчитались о работе во Фрязине

Депутат Государственной Думы Александр Толмачев и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Воробьев отчитались о проделанной в 2024 году во Фрязине, передает пресс-служба партии.

По словам Толмачева, в основе работы лежит Народная программа партии «Единая Россия», и депутаты всех уровней ставят своей целью исполнение наказов граждан

«Задачи, которые ставите перед нами вы, превращаются в новые законы. 2024 год был Годом семьи. Поэтому в рамках исполнения Послания Президента Госдума выполняла особую задачу: разработать и принять законы в помощь российским семьям. Это законы о погашении государством части ипотечного кредита семье при рождении третьего ребенка и увеличение в два раза налогового вычета на второго и последующих детей. Летом прошлого года я перешел из Комитета по транспорту в Комитет по молодежной политике и сразу включился в работу. Уже приняты законы моего соавторства для защиты детей от никотина и табака, усилили ответственность за нарушение запретов. Работаем над закреплением термина „студенческая семья“, пробиваем поддержку для молодых пар», — сообщил Александр Толмачев.

В ходе отчета он рассказал, что на федеральном уровне в 2024 году значительно расширены меры поддержки участников СВО.

«Постоянно встречаемся с бойцами и их семьями. Мы выстроили систему, которая позволяет решать эффективно задачи обеспечения участников специальной военной операции и их семей всем необходимым. Пока защитники на фронте, они должны быть уверены: их близкие здесь ни в чем не нуждаются. Всего за год принято 33 закона в интересах участников спецоперации», — отметил Александр Толмачев.

Фрязинское отделение партии «Единая Россия» также проводит большую работу в направлении оказания помощи нашим бойцам СВО и их близким. На базе Общественной приемной партии функционирует Центр поддержки семей военнослужащих: в 2024 году помощь получили более 50 семей. Депутаты и сторонники партии активно содействуют бесперебойной работе волонтерских объединений, которые создают необходимые элементы экипировки для бойцов, и регулярно участвуют в передаче нашим ребятам на фронт необходимой техники.

Команда партии выполняет большое количество значимых для городского округа задач, реализуя Народную программу «Единой России».

«Совместно с депутатами мы реализовали множество инициатив, которые исходили в первую очередь от самих жителей. Так, в прошедшем году во Фрязино в рамках реализации государственной программы Московской области „Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами“ проведен капитальный ремонт вводов сетей отопления и горячего водоснабжения в дома по семи адресам. Были проведены масштабные работы по благоустройству территорий: мы обустроили пять протяженных тротуаров на месте протоптанных тропинок или устаревших пешеходных коммуникаций, в четырех дворах и на пяти улицах полностью обновили асфальтовое покрытие, установили четыре новые современные детские игровые площадки. Завершились работы по реконструкции одного из центральных мест в городе — площади Победы. Это лишь малая часть важных проектов, которые осуществлены при непосредственной поддержке партии», — сообщил Дмитрий Воробьев.

Весь партийный актив Фрязино участвует в решении насущных вопросов жителей. Регулярно проходят личные приемы населения, открытые встречи в формате выездной администрации, срочные выезды по обращениям граждан.

«Данные форматы взаимодействия помогают сделать работу администрации и Совета депутатов более эффективной, получать самую достоверную обратную связь и оперативно реагировать на запросы наших жителей», — подчеркнул секретарь фрязинского отделения партии.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.