Депутат Госдумы и глава Павлово-Посадского округа посетили завод ООО «Ультрадекор»

Депутат Государственной Думы Геннадий Панин и Глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов посетили в Элекстрогорске завод ООО «Ультрадекор» — мирового лидера в области деревообработки, производства мебельных плит, ламинированных полов и стеновых панелей, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Генеральный директор Ардашер Курбаншо провел экскурсию по производству. В прошлом году «Ультрадекор» запустил крупный завод в Калужской области. Сегодня свой интерес для дальнейшего развития видит в Подмосковье.

Обсудили программы профориентации для школьников и дуального образования для студентов, а также наставничество. В Электрогорске формируется новый стандарт экологически ответственной промышленности. «Ультрадекор» завершил строительство завода по рециклингу древесины. Это не просто новый цех, а воплощение принципов безотходной экономики замкнутого цикла (циркулярной экономики).

На заводе площадью более четырех тысяч квадратных метров налажен процесс очистки вторичной древесины для дальнейшего использования в производстве ДСП. Годовая производительность линии — более 1,8 млн кубометров переработанной вторичной древесины. Эти объемы будут использованы в производстве, вместо утилизации на полигонах и сохранив лес.

«Радует, что современный бизнес видит в экологии не статью расходов, а инвестицию в устойчивое будущее и свою репутацию. Этот проект — прямой вклад в достижение национальных целей в области экологии и импортозамещения» — отметил Геннадий Олегович.

Также «Ультрадекор» строит завод по производству древесноволокнистых плит МДФ. До конца 2025 года планируется запустить в работу первую очередь производства — линия по производству красок на водной основе и саму линию покраски МДФ. Готовность нового производственного цеха — 75%. В проект уже инвестировано более 1,5 млрд.руб.

