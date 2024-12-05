Депутат Госдумы провел прием граждан в Реутове

К депутату обратился врач из Электростали с предложениями по повышению качества образования в российской сфере здравоохранения. По словам врача, в медицинских учреждениях среднего и высшего профессионального образования не хватает учебного материала для проведения практических занятий.

«Вопрос не простой, но очень важный. От качества образования медицинских работников напрямую зависит наше здоровье. Детально проработаем его со специализированными учебными учреждениями и медицинскими работниками, соберем предложения. Если окажется, что ситуация действительно требует дополнительных решений, то будем обсуждать этот вопрос с профильным комитетом Государственной Думы», — прокомментировал Геннадий Панин.

Узнать актуальный график встреч и записаться на прием в общественные приемные «Единой России» Подмосковья можно, обратившись в Региональную общественную приемную по телефону: 8(495)106-05-50 (понедельник–пятница).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.