Депутат Госдумы Чаплин встретился с семьей бойца СВО в Коломне в канун Дня Победы

В преддверии Дня Победы депутат Госдумы Никита Чаплин встретился с семьей участника СВО в Коломне. Пока глава семейства Андрей находится на передовой, дома его ждут жена Валерия и пятилетняя дочь Кира. На встрече с родными бойца обсудили важные вопросы социальной поддержки семей военнослужащих, предоставление федеральных и региональных льгот. Парламентарий подчеркнул, что партия «Единая Россия» уделяет приоритетное внимание поддержке участников СВО и их семей. Об этом сообщает пресс-служба депутата.

«С главой Коломны Александром Гречищевым встретились с Валерией Александровной и ее очаровательной дочерью, пятилетней Кирой. Муж и отец, наш земляк, сегодня исполняет свой гражданский долг, проявляя мужество и стойкость, которыми всегда славились наши воины. Наша задача — помогать семьям ребят, которые сегодня защищают наше Отечество. И женам, и матерям, и детям, естественно», — сказал Никита Чаплин.

В Подмосковье действует 32 региональные меры поддержки для участников СВО и их семей. Для детей предусмотрено внеочередное зачисление в детские сады, бесплатные кружки и секции, горячее питание в школах и колледжах.

Супругам бойцов предоставляют бесплатную юридическую помощь, социальные услуги на дому, путевки в пансионаты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.