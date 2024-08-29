Депутат Госдумы Чаплин и глава Коломны Гречищев навестили детей из Курска в ПВР

Депутат Госдумы РФ Никита Чаплин и глава городского округа Коломна Александр Гречищев побывали в гостях у детей из Курской области. В семейном центре «Вдохновение» проживают сегодня 34 ребенка. Большинство из них — школьники. Так случилось, что новый учебный год начнется у них вдали от родного города, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Мы постараемся сделать так, чтобы приближающийся День знаний для этих мальчишек и девчонок стал настоящим праздником. Для этого сегодня привезли ребятам подарочные наборы с канцтоварами», — рассказал Никита Чаплин.

Вместе с главой округа Никита Юрьевич осмотрел пункт временного размещения детей — это отдельные семейные блоки с двух- или трехместными комнатами. Депутат пообщался с ребятами, которые рассказали ему, что уже успели посмотреть в Коломне.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева для 500 детей из пострадавшего от обстрела ВСУ региона подготовили места в оздоровительных лагерях и семейных центрах. Везде организовано комфортное проживание, питание, развлекательные и спортивные мероприятия.

Ранее Воробьев поручил главам городских округов посетить места размещения переселенцев из Курской области.

«Прошу, уважаемые главы, посетить (места размещения — ред.) каждого из вас, знаю, что и Максим (Красноцветов, глава округа Пушкинский — ред.) это уже сделал, уверен, что каждый посетит места, где находятся дети, взрослые. Для того чтобы убедиться, что комплекс вопросов урегулирован», — сказал Воробьев.