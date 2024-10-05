Депутат Госдумы Бессараб: для получения высокой пенсии нужно работать в белую

Член комитета Государственной думы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что для получения в будущем высокой пенсии нужно работать в белую, выработать стаж и получить необходимое количество пенсионных баллов.

«Конечно, хорошо еще себя обезопасить и по возможности отложить пенсионные сбережения. Сейчас государство дает возможность софинансирования», — сказала Бессараб изданию Lenta.ru.

Она добавила, что указанными возможностями россиянам нужно пользоваться, это примерно 360 тыс. рублей.

По словам депутата, в стране средняя пенсия по старости у неработающих на сегодняшний день составляет более 23 тыс. рублей. А для бывших военных и силовиков — около 41 400 рублей. Пенсии во всех регионах РФ больше прожиточного минимума.

«Если пенсионер получает пенсию ниже, то это, как правило, социальная пенсия. То есть человек либо не работал, либо работал, но не выработал стаж», — пояснила парламентарий.

Она уточнила, что в случае, если у человека не хватает пенсионных баллов, то разницу до прожиточного минимума ему компенсирует государство.