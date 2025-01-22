Депутат Госдумы Алла Полякова поможет в реабилитации ветерана СВО из Балашихи

Депутат Госдумы РФ Алла Полякова совместно с министром здравоохранения Московской области Максимом Забелиным и главой Балашихи Сергеем Юровым встретились с участником специальной военной операции Кириллом Комовым и его мамой. Во встрече, которая прошла в местном отделении ЕР, также приняли участие депутат Госдумы РФ Вячеслав Фомичев, член фракции «Единая Россия», главный врач Балашихинской больницы Наталья Алимова. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Такого рода встречи необходимы для налаживания прямого диалога между властью и ветеранами. Чтобы улучшить меры поддержки, нужно учитывать мнения самих участников боевых действий. Кирилл Сергеевич на встрече рассказал, что ему необходима реабилитация. Боец уже проходил лечение в центре социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки». Врачи-реабилитологи делают положительные прогнозы. Региональная общественная приемная «Единой России» оказывает комплексное содействие в получении необходимой реабилитационной помощи участникам СВО, получившим ранения на фронте. В «Ясенках» квалифицированные специалисты помогают ветеранам не только восстанавливать физические силы, но и находить новые жизненные ориентиры. Кроме реабилитации, здесь можно получить юридическую помощь, пройти профессиональное переобучение, курсы компьютерной грамотности, также при необходимости будет оказана помощь в трудоустройстве», — отметила Алла Полякова.

Министр здравоохранения региона Максим Забелин предложил Кириллу рассмотреть федеральные центры для дальнейшего восстановления. Врачи также подключатся и в ближайшее время дадут информацию, какие процедуры необходимы.

Кирилл Комов родился 5 октября 2000 года в Жигулевске Самарской области. В 2014 году переехал с семьей в Сургут и там же окончил школу. Служил в Вооруженных силах России с 2018 по 2019 год, затем продолжил службу по контракту.

В марте 2022 года Кирилл получил тяжелое ранение при выполнении боевой задачи. Боец обратился с просьбой о содействии в получении углубленной реабилитации для полного восстановления.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.