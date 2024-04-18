Депутат Госдумы Алла Полякова обсудила с волонтерами работу по оказанию помощи семьям мобилизованных

Депутат Госдумы, руководитель региональной общественной приемной «Единой России» Московской области Алла Полякова совместно с секретарем Подольского отделения Партии Григорием Артамоновым познакомились с работой Волонтерского центра на Садовой улице. В ходе встречи обсудили с координаторами работу по оказанию помощи мобилизованным и их семьям, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Центр открылся в январе 2023 года. Площадка объединила всех жителей Подольска, желающих помогать мобилизованным в зону специальной военной операции и их семьям. Здесь в пункте помощи второй год подряд получают всестороннюю поддержку участники спецоперации и их семьи.

«Координаторы рассказали об основных направлениях работы: плетение маскировочных сетей, пошив маскировочных халатов и шлемов, изготовление баночек с медом и орешками, а также наборов для сухого армейского душа. Для семей военнослужащих волонтеры организовывают и проводят праздники. На постоянной основе в центре трудятся более 30 человек. Местное отделение „Единой России“ и „Молодой Гвардии“ активно участвуют в этой работе в качестве волонтеров, а также помогают с формированием, отправкой и доставкой гуманитарного груза в зону СВО», — рассказала Алла Полякова.

В центре пообщались с защитником-участником специальной военной операции. Ему передали партию маскировочных сетей, плащей-дождевиков, повязок свой-чужой, сладостей. Другой груз подготовили для супруги военнослужащего. Наталья регулярно отвозит вещи мужу и его сослуживцам.

Алла Полякова отметила, что на такой небольшой площади люди делают по-настоящему масштабную и важную работу.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры. Так как кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами.

«Это берут на себя наши волонтеры и главы — например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», — пояснил глава региона.