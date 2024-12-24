Депутат Госдумы: Московская область справляется со сложной экономической обстановкой

«Традиционное обращение губернатора Подмосковья к жителям задает темп работы на год всему региону. Все программы и преобразования формируются из наказов и запросов жителей. Московская область справляется со сложной экономической обстановкой в условиях беспрецедентной санкционной войны. Удалось не просто удержать экономику региона, но и вырасти по многим показателям», — сказал Панин.

По его словам, в Московской области реализуется ряд мер для поддержки бойцов СВО и их близких.

«Создается региональное отделение Ассоциации ветеранов СВО, а участники программы „Время героев“ становятся частью команды губернатора. Наша главная задача — обеспечение Победы России на всех фронтах: не только на внешнеполитическом, но и социальном, экономическом, технологическом», — прокомментировал депутат Госдумы.

Он подчеркнул, что губернатор объявил о расширении мер поддержки для привлечения кадров в разных отраслях.

«Особенно важно заявление об индексации и повышении зарплат учителям, социальным работникам и педагогам дополнительного образования. Новые школы и детсады, модернизация здравоохранения, благоустройство, расширение льготных программ — это то, что традиционно ждут всегда люди. Вся команда Московской области будет работать на результат и решение всех поставленных задач», — подытожил Панин.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.